Lefkoşa10 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!
DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!

Bugün 4 saatlik elektrik kesintisi olacak!

A+A-

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak şebeke düzenleme çalışması nedeniyle bugün bazı Mesarya köylerinde elektrik kesintisi uygulanacak

Alaniçi, Alaniçi Ağıllar, Dörtyol, Dörtyol’daki Aluminyum Fabrikası, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Mutluyaka, Korkuteli, Pirhan, İnönü, Muratağa, Sandallar, Atlılar Köyleri ile Yıldırım Ağıllar bölgesinde bugün 10:00-14:00 saatleri arasında elektrikler kesik olacak.

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.