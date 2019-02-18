DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!
Bugün 4 saatlik elektrik kesintisi olacak!
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak şebeke düzenleme çalışması nedeniyle bugün bazı Mesarya köylerinde elektrik kesintisi uygulanacak
Alaniçi, Alaniçi Ağıllar, Dörtyol, Dörtyol’daki Aluminyum Fabrikası, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Mutluyaka, Korkuteli, Pirhan, İnönü, Muratağa, Sandallar, Atlılar Köyleri ile Yıldırım Ağıllar bölgesinde bugün 10:00-14:00 saatleri arasında elektrikler kesik olacak.
Etiketler : elektrik kesintisi, Mesarya Köyleri
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