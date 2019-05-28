DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!

Şebekede yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle Esentepe ve Tatlısu’da bugün bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün, Esentepe köy girişi ile Peyak evlerinde 2 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00 ile yaklaşık 11:00 saatleri arasında olacak.

Öte yandan, Tatlısu Sahil Seralar bölgesinin elektrik enerjisi bugün 12:00 ile 13:30 arası kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı gerçekleşecek.