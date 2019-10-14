DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!

Yedidalga’da bugün yaklaşık 6 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle saat 10.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Yedidalga Ecevit Caddesi ve Şht. Lütfi Celül Sokağın elektrik enerjisi kesik olacak.