DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!
Bugün 6 saatlik elektrik kesintisi olacak!
A+A-
Yedidalga’da bugün yaklaşık 6 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle saat 10.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Yedidalga Ecevit Caddesi ve Şht. Lütfi Celül Sokağın elektrik enerjisi kesik olacak.
Etiketler : Yedidalga, elektrik kesintisi
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.