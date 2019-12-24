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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!

Kesinti 9.00-14.00 saatleri arasında olacak.

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Gönyeli Ağıllar ve Kanlıköy Bölgesi’nde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre kesinti 9.00-14.00 saatleri arasında olacak.

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