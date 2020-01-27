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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!

Yarın elektrik kesintisi olacak!

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Alsancak bölgesinde yarın 2 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10:00 ile 12:00 saatleri arasında; Alsancak Doğu Sahil, Çıkartma Plajı Bölgesi, Alsancak Milli Park’ın Güneyi, Ada Otel ve Güneyi, Çevre Yolu Batısı Dağ Yönünün elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.

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