DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!

Alsancak bölgesinde yarın 2 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10:00 ile 12:00 saatleri arasında; Alsancak Doğu Sahil, Çıkartma Plajı Bölgesi, Alsancak Milli Park’ın Güneyi, Ada Otel ve Güneyi, Çevre Yolu Batısı Dağ Yönünün elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.