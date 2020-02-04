DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!
Bugün 2 saatlik elektrik kesintisi var!
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Serhatköy, Gayretköy, Şahinler ve Mevlevi köylerinde bugün 2 saat elektrik kesik olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 11:00 saatleri arasında; Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy ve bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi bölgelerine elektrik verilemeyecek.
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