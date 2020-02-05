DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle, bugün, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Lefke Polis Karakolu, Kaymakamlık Binası ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.

Konuyla ilgili Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerektiği vurgulandı.