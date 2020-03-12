Dikkat elektrik kesintisi var!

Orta gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Güzelyurt’ta bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

09.00-15.00 saatleri arasında Eski Akdeniz Yolu Sokak, Biren Tarım, Su Dairesi ve Civarı’nın elektrik enerjisi kesik olacak.

Kesinti başlangıç ve bitişinde 30 dakika süreyle olmak üzere Güzelyurt Açık Pazar, Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Çevre Yolu ve Güzelyurt Mevlevi Anayolu’na da elektrik verilemeyecek.