Dikkat elektrik kesintisi var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle Girne’de Kaşgar bölgesi Platin Sitesi’ne 3 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu. Kurumun Girne Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 09.00 ile 12.00 saatleri arasında yapılacak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde bugün yapılacak proje çalışması nedeniyle Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova köylerinin elektrik enerjisi kesik olacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesinti sabah 10.30 ile yaklaşık 11.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Haspolat Kirli Sanayi Erel Tuğla Civarı’nın da elektrik enerjisi bugün 09:00-10:00 saatleri arasında kesik olacak. Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre elektrik kesintisi orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle bugün Tatlısu sahil civarına bir süre elektrik enerjisi verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Müdürlüğü’nden verilen bilgiye; kesinti 10.00 ile 11.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.