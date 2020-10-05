Dikkat elektrik kesintisi var!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın, Alsancak’ın bir kısmı, Milos Park Sitesi, Riverside Hotel Bölgesi, Andelip ve Kavanlar Siteleri ile civarına elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00 ile 12.00 saatleri arasında olacak.