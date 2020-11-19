Dikkat elektrik kesintisi var!
Dikkat elektrik kesintisi var!
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Aşağı Cengizköy 2. etap kırsal kesim arsaları bölgesine bugün yaklaşık 7 saat elektrik verilemeyecek Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle n Lefke’de, aşağı Cengizköy 2.Etap kırsal kesim arsaları bölgesine elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00-16:00 saatleri arasında olacak.
BRTK
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