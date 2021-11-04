Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Dikkat elektrik kesintisi var!
Dikkat elektrik kesintisi var!

Dikkat elektrik kesintisi var!

Dikkat elektrik kesintisi var!

A+A-

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Tatlısu Yalı Mahallesi, Eski Gölet ve Seralar bölgesine bugün 7 saat elektrik verilemeyecek. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti 10.00-17.00 saatleri arasında olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün Kilitkaya köyüne de elektrik verilemeyecek. Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre kesinti, 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.

Öte yandan Esentepe Sivil Savunma ve çevresine bugün 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, kesintinin şebekede yapılacak çalışmalardan kaynaklı olacağını duyurdu. 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.