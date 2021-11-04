Dikkat elektrik kesintisi var!
Dikkat elektrik kesintisi var!
A+A-
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Tatlısu Yalı Mahallesi, Eski Gölet ve Seralar bölgesine bugün 7 saat elektrik verilemeyecek. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti 10.00-17.00 saatleri arasında olacak.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün Kilitkaya köyüne de elektrik verilemeyecek. Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre kesinti, 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.
Öte yandan Esentepe Sivil Savunma ve çevresine bugün 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, kesintinin şebekede yapılacak çalışmalardan kaynaklı olacağını duyurdu.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.