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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILCAK!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILCAK!

Dikkat!

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Ardahan, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca  ve Mersinlik ile civarındaki tesislerde bugün elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim hattı bakım onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesinti  09.30-14.00 saatleri arasında olacak.

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