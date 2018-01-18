DİKKAT FIRTINA GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında rüzgarın şiddetini artırarak bugün güney ve batı, yarın ise kuzey ve batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına yer yer çok şiddetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

Havanın bugün ve yarın yer yer yağmurlu olması da bekleniyor. Meteoroloji Dairesi yarın dağlık kesimlerde karla karışık yağmur görüleceği ve hava sıcaklığının 4 derece düşerek 12-15 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran’dan alınan bilgiye göre, rüzgar zaman zaman fırtına şeklinde esecek. Buran’ın açıklamasına göre fırtınanın etkisi bugün öğle saatlerinden sonra artacak ve saatte 100 kilometreyi bulacak… Rüzgar, 19 Ocak’ta yön değiştirecek ve zaman zaman fırtına şeklinde esecek.