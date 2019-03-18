DİKKAT GÖRENLER HEMEN POLİSE BİLDİRSİN!
Her yerde aranıyor!
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan duyuruya göre Gökhan Naim’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak meselede zanlı olarak görülen Pakistan uyruklu Ali HASSAN aranmaktadır.
Polis söz konusu şahısı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri konusunda çağrı yaptı.
Etiketler : Ali HASSAN, aranma, cinayet, Gökhan Naim
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