DİKKAT! GÜNLÜK İÇTİĞİMİZ BU HAP ÖLDÜREBİLİYOR!

Önemli bir araştırmaya göre, günlük aspirin almak düşündüğünüzden çok daha tehlikeli ve yılda 3 binden fazla ölüme neden oluyor.

Araştırmacılar, neredeyse yarısının yaşlı insanların oluşturduğu, kalp krizlerini ve felçleri önlemek kullandığı hapları alırken durumu tekrar gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, kan sulandırıcı hapları kullanan 75 yaşın üzerindeki kişilerde, genç hastalara göre on kat daha fazla sakat kalıcı veya ölümcül kanamalar geçirme olasılığı bulunduğunu bildirdi.

The Telegraph gazetesinin haberine göre araştırmacılar, bu yaştaki ve halihazırda kalp krizi veya felç hastaların günlük tablet almaları gerektiğini, ancak kanama riskini azaltmak için ek bir ilaç kullanmaları gerektiğini söyledi.

Ayrıca günlük şekilde kalp rahatsızlığı riskini azaltmak için asprin alan milyonlarca emeklinin kendilerini ilaç alışkanlıklarından uzak tutmaları gerektiğini söylediler.

Doktorlar, hapların hemen veya doktora danışmadan bırakılmaması gerektiğini vurguladılar, çünkü bunu yapmak anında bir kalp krizi riski yaratabilir..