DİKKAT! HER YERDE ARANIYOR...

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Firari Mahkum Aranıyor!
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Merkezi Cezaevinde, hükümsüz tutuklu olarak bulunan ve LDH Barış Sinir Ruh Hastanesinde gardiyan eşliğinde yatılı tedavi gören Soner Aydaş (E32), bu sabah 04:00 sıralarında hastaneden firar etmiştir. Bahse konu şahsi görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.
Etiketler : Barış Sinir Ruh Hastanesi, Soner Aydaş, mahkum, firar
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