DİKKAT! HER YERDE ARANIYOR...

Merkezi Cezaevinde, hükümsüz tutuklu olarak bulunan ve LDH Barış Sinir Ruh Hastanesinde gardiyan eşliğinde yatılı tedavi gören Soner Aydaş (E32), bu sabah 04:00 sıralarında hastaneden firar etmiştir. Bahse konu şahsi görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.