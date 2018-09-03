DİKKAT KALDIRIM İHLALİNE CEZA GELİYOR!

Girne Belediyesi yarından itibaren kaldırım ihlalinde bulunan işletmelere ve tüm motorlu araçlara yasal çerçevede ceza uygulamaya başlıyor.

Vatandaşları ve işletme sahiplerini bilgilendirmek amacıyla bugün Girne Belediyesi zabıtası tarafından broşür dağıtıldı.

Girne Belediyesi “kaldırımlar yayalarındı” ilkesinden hareketle yarından itibaren kaldırım ihlalinde bulunan işletmelere ve tüm motorlu araçlara yasal çerçevede ceza uygulamaya başlıyor.

Bu konuda Kurban bayramı öncesinde başlayan bilgilendirme çalışmaları kapsamında bugün Girne Belediyesi zabıtası tarafından broşür dağıtıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne şehir merkezinde bir süredir kaldırım ihlallerinin yaşandığı ve belediye olarak bunun önüne geçmek için çalıştıklarına değinerek yarından itibaren Belediyeler yasası çerçevesinde ceza kesilmeye başlanacağını söyledi.

Nidai Güngördü Kurban bayramı öncesinden başlayarak özellikle işletme sahiplerine başlanacak uygulama ile ilgili bilgilendirici broşür dağıttıklarını belirterek, bir çok işletmenin yasal sınırları içerisine çekildiğini ifade etti.

Yarından itibaren kaldırım ihlali yapan tüm motorlu taşıtlara ceza kesilmeye başlanacağını kaydeden Güngördü, Kaldırım ihlali yapan işletmelere ceza yanında kaldırım ihlaline neden olan ürün yada eşyalarının toplatılacağını söyledi.

Daha çağdaş bir Girne için herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağıran Nidai Güngördü, vatandaşların konuya gereken desteğin vereceklerine inanç belirtti.