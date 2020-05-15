Dikkat: Kavurucu sıcaklar geliyor
Meteoroloji Dairesinden toz uyarısı...
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Hava sıcaklığı yarından başlayarak bir hafta süre ile iç kesimlerde mevsim normallerinin 10 ile 12 °c üzerinde 39-42 °c dolaylarında seyredecek; Sahillerde mevsim normallerinin 7 ile 9 °c üzerinde 33-36 °c olacak. Ayrıca önümüzdeki 3 gün toz zerrecikleri hava kirliliği yaratacak. Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması istendi.
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