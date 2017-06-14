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DİKKAT METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI!

DİKKAT METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI!

Sıcaklar...

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Meteoroloji Dairesi,  alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

15-21 Haziran dönemini kapsayan rapora göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 33-36, sahillerde 27-30 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, güney ve batı yönlerden yer yer kuvvetli esecek.

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