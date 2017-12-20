DİKKAT METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!
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Meteoroloji Dairesi, yarın ve cuma günleri toz zerreciklerinin hava kirliliğine sebep olacağını duyurdu.
Daireden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin etkili olacağından, toza hassasiyeti bulunan yurttaşların tedbirli olması gerektiği kaydedildi.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, toz zerrecikleri, hava kirliliği
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