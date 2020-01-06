DİKKAT METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Dairesi, bu sabahtan yarın gece yarısına kadar gök gürültülü sağanak ve fırtına beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanakların yer yer metrekareye 21 ile 50 kilogram arasında olması, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.