DİKKAT METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!
Tedbir alın!
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Meteoroloji Dairesi sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın sağanak, gök gürültülü ve yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, beklenen yağışlı hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, sağanak yağış, uyarı, hava durumu
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