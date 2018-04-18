DİKKAT O BAL SAHTE ÇIKTI!
Piyasadan toplatılıyor!
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“Şah Bal” adı altındaki balın sahte olduğu ortaya çıktı. Satışı yasaklanan sahte bal piyasadan toplatılıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Veteriner Dairesi tarafından iç piyasada toplanan yerli üretim ballarının analizlerinde tespit edilen bulguların değerlendirilmesi sonucunda “Şah Bal” ürünlerinde uygunsuzluk, hile ve/veya tağşiş tespit edildi.
Yürürlükteki mevzuata aykırılık tesbit edilen Şah balların/ürünlerin piyasaya sürülmesi yasaklandı, toplatılması ve imha edilmesi emri verildi.
Mevzuata aykırı davranan işletmenin, bal üretimi, paketleme ve pazarlama faaliyetleri de 1 yıl boyunca askıya alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.
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