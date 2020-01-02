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DİKKAT! O YOL TRAFİĞE KAPATILACAK

DİKKAT! O YOL TRAFİĞE KAPATILACAK

3 gün boyunca trafiğe kapatılacak!

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Lefkoşa’da Şht. Kamil Balkan Sokağı kanalizasyon çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 3 gün trafiğe kapalı olacak.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, yol yarın saat 08.30’dan itibaren kısmi olarak trafiğe kapatılacak.

Açıklamada, sürücülerin çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları rica olundu.

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