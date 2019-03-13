DİKKAT O YOLDA TOPRAK KAYMASI!
Trafiğe kapatıldı!
A+A-
Ardahan-Kantara yolu, toprak kayması nedeniyle trafiğe kapatıldı
Polis Basın Subaylığı, sürücüleri uyardığı açıklamasında, Ardahan-Kantara yolunun toprak kayması nedeniyle trafik akışına kapatıldığını ve ulaşımın Turnalar-Kantara güzergahından sağlandığını duyurdu.
Etiketler : Ardahan-Kantara yolu, toprak kayması, trafiğe kapatılma
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.