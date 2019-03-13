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DİKKAT O YOLDA TOPRAK KAYMASI!

DİKKAT O YOLDA TOPRAK KAYMASI!

Trafiğe kapatıldı!

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Ardahan-Kantara yolu, toprak kayması nedeniyle trafiğe kapatıldı

Polis Basın Subaylığı, sürücüleri uyardığı açıklamasında, Ardahan-Kantara yolunun toprak kayması nedeniyle trafik akışına kapatıldığını ve ulaşımın Turnalar-Kantara güzergahından sağlandığını duyurdu.

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