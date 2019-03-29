DİKKAT SAATLER 1 SAAT İLERİ ALINIYOR!

Yaz saati uygulaması 31 Mart Pazar günü başlıyor…

Uygulama 27 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Mart 2019 tarihindeki Bakanlar Kurulu’nda yapılan emirname uyarınca yaz saati uygulaması, 31 Mart Pazar günü başlıyor.

Saatler 31 Mart Pazar günü saat 03.00’te bir saat ileri alınacak.

Yaz saat uygulaması27 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.