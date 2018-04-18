DİKKAT SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, Cumartesi günü yer yer sağanak yağmur bekleniyor. Aynı günden itibaren hava sıcaklığı da iç kesimlerde 5 derece kadar düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yarından başlayarak bir hafta boyunca hava parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı; yarın ve Cuma günü iç kesimlerde 28-31, sahillerde ise 24-27 derece dolaylarında olacak. Cuma gününden sonra ise sıcaklık, iç kesimler ve sahillerde 23 – 26 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.