DİKKAT SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
Meteoroloji Dairesi açıkladı...
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Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, Cumartesi günü yer yer sağanak yağmur bekleniyor. Aynı günden itibaren hava sıcaklığı da iç kesimlerde 5 derece kadar düşecek.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yarından başlayarak bir hafta boyunca hava parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı; yarın ve Cuma günü iç kesimlerde 28-31, sahillerde ise 24-27 derece dolaylarında olacak. Cuma gününden sonra ise sıcaklık, iç kesimler ve sahillerde 23 – 26 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, sağanak yağmur, hava sıcaklığı, KKTC
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