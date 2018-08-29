DİKKAT SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst asmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.