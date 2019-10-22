DİKKAT SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor!
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı zamanla çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, hava durumu, 22 Ekim 2019
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