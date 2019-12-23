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DİKKAT SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

DİKKAT SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

3 Gün yer yer sağanak yağmur bekleniyor!

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Meteoroloji Dairesi, yarın, Çarşamba ve Perşembe günleri yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.Meteoroloji Dairesi’nin 24-30 Aralık dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre,  bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 3 günün ardından, hava daha çok parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde 16-19 derce dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı  yönlerden orta kuvvette; yağışlı günlerde ise kuvvetli, yer yer fırtınamsı olarak esecek.

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