DİKKAT SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar Güney ve Batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.