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DİKKAT SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

DİKKAT SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

Meteroloji Dairesi açıkladı!

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Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer kısa süreli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, havanın hafta boyunca az bulutlu geçeceği kaydedildi.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 32 – 35, sahillerde ise 29 – 31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette pazartesi günü ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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