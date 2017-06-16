DİKKAT SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer kısa süreli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, havanın hafta boyunca az bulutlu geçeceği kaydedildi.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 32 – 35, sahillerde ise 29 – 31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette pazartesi günü ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.