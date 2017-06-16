DİKKAT SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
Meteroloji Dairesi açıkladı!
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Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer kısa süreli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, havanın hafta boyunca az bulutlu geçeceği kaydedildi.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 32 – 35, sahillerde ise 29 – 31 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette pazartesi günü ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
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Etiketler : Meteoroloji Dairesi, sağanak yağış
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