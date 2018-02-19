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DİKKAT SAĞANAK YAĞMUR TEKRAR GELİYOR!

DİKKAT SAĞANAK YAĞMUR TEKRAR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi açıkladı!

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Havanın yarından itibaren 3 gün parçalı bulutlu ve  yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 20 – 26 Şubat  dönemini kapsayan raporuna göre, KKTC alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, Perşembe’ye kadar yağmurlu Perşembe gününden sonra Pazartesi gününe kadar çok bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 16 – 19 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise periyodun ilk yarısı Güney ve Batı, ikinci yarıda ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette  zaman zaman kuvvetli esecek.

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