DİKKAT SOBANIZ ÖLÜMÜNÜZE NEDEN OLABİLİR!

Özlem ÇİMENDAL

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Hasan Adataş, tüplü ve gaz yağı ile yanan sobaların kullanımındaki tehlikelere dikkat çekti. Vatandaşları bu konuda uyaran Adadaş, bu sobaları kullananların bulundukları ara ara mutlaka havalandırmaları gerektiğini kaydetti.

Odadaki oksijen tüketiminin kişiyi halsizlik, uyku hali ve baş ağrısı şeklinde etkilediğinden de bahseden Adataş, bu durumda hemen odanın havalandırılması hatta bunun sık sık yapılması gerektiğini dile getirerek, “Uyuduklarında da sobayı kapatıp odadan da çıkarmaları gerekiyor” diye uyardı.

Karbonmonoksit ve gaz zehirlenmelerinin ciddi ve tehlikeli zehirlenme türü olduğuna da vurgu yapan Adataş, “Ciddi biz zehirlenme türüdür. Ölüme götürebilir. Gaz zehirlenmesini çoğu zaman anlamayabilirsiniz” şeklinde konuştu. Ayrıca Adataş, oksijenin tükendiği bir ortamda beynin oksijensiz kalma süresinin 3 dakika olduğuna dikkat çekerek, 3 dakika sonra beyinde harabiyet meydana geldiğini ifade etti.

KKTC’de elektrik fiyatlarının yüksek olması nedeniyle elektrikli sobaların yerine daha ekonomik ısınma alternatifleri arayan vatandaşın ilk yöneldiği ısınma türü ya tüplü ya da gaz yağı ile yanan sobalar… Halböyleyken bu sobaların kullanma şekli vatandaşlar tarafından pek önemsenmese de sonuçlarının son derece tehlikeli olabildiği ortaya çıktı.

Konuyla ilgili Yeni Bakış’a açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Hasan Adataş, tüplü ve gaz yağıyla çalışan sobaların bir süre sonra ortamdaki oksijeni tüketerek karbonmonoksit üretmeye başladığına dikkat çekerek, fark edilmemesi halinde ölümle sonuçlanan olayların yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

“Oksijen tükeniyor, karbonmonoksit artıyor”

Tüp sobalarının ve gaz yağı ile çalışan sobalarının odadaki oksijeni tüketerek karbomonoksiti artırdığını söyleyen Adataş, “Oksijen olmazsa zaten ateş yanmaz, tüplü soba ve gaz yağıyla çalışan sobalar belli bir süre sonra yanmak için ihtiyaç duyduğu oksijeni emmeye ve tüketmeye başlar, karbon monoksiti artırır” şeklinde konuştu.

“Halsizlik, uyku ve baş ağrısı belirtileri başlıyor”

Odadaki oksijen tüketiminin kişiyi halsizlik, uyku hali ve baş ağrısı şeklinde etkilediğinden de bahseden Adataş, “Tüplü sobalar ve gaz yağı yani bizim lamba suyu sobaları dediğimiz sobaları kullananlar oldukça dikkatli olmalılar. Baş ağrısı ve uyku hali artmaya başladığı anda hemen oda ya da ev havalandırılmalıdır. Bunu belirtiler olmadan da yapmaları gerekmekte. Ara ara odanın havalandırılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Oda sık sık havalandırılmalı”

Gerek tüplü sobalar gerek gaz yağı ile çalışan sobalarla ısınanları ve sobayla aynı odada uyuyanları da uyaran Adataş, “Sobayı kapamak yeterli olmaz. Sobayı kapadıktan sonra mutlaka uyunulan odadan çıkarılması gerekir. Aynı odada uyumak oldukça tehlikeli, gaz kaçağı olabilir bu da uyku halinde hissedilmeyebilir ve ölümle sonuçlanan ciddi facialara neden olabilir” dedi.

“Konulan su buharlaşarak ortamı nemlendirir”

Tüplü yani gazlı sobaların zaman zaman önüne ya da üstüne su konulduğuna da değinen Adataş, halk arasında yapılan bu uygulamanın çok da yanlış olmadığını kaydetti. Adataş, “Zaman zaman sobaların önüne su koyanları görüp duyuyoruz, çok da yanlış değildir aslında bu uygulama. Su buharlaştıkça odadaki kuruluğu yok ederek nemlendirmeyi sağlar. Bu da odadaki kuruluğu engellemenin bir yolu olabilir” şeklinde konuştu.

“Oksijen bittiğinde yanan ateşi söndürür”

Odadaki oksijenin bitmesi sonucu ateşin sönme riskinin olduğunu ve odada bulunanların fark etmemesi sonucu gaz kaçağı yaşanabileceğini söyleyen Adataş, “Oksijen biterse ateş söner ancak gaz çıkmaya devam eder. Kişi uyuyorsa durum daha da ciddi boyutlarda yaşanabilir ve üzücü sonuçlarla karşılaşabiliriz” dedi.

“Soba uyunulan odada olmamalı”

Gazlı soba kullanımı ve gaz yağı ile yanan soba kullanımı yapanların baş ağrısı ve uykuya meyil durumunda hemen odayı havalandırmaları gerektiğini dile getiren Adataş, “Uyuduklarında da sobayı kapatıp odadan da çıkarmaları gerekiyor” diye konuştu.

“Gazlı sobaların emniyet aksanı yok”

Gazlı sobaların gazla çalışan şohbenlerdeki gibi emniyet düzenekleri olmadığının da altını çizen Adataş, “Gazlı şohbenlerde ateş söndüğü zaman şohben otomatikman kendisini kilitler ancak gazlı sobalarda böyle bir şey yok. Emniyet düzenekleri mevcut değil” ifadelerini kullandı.

“Ölümle sonuçlanan ciddi zehirlenmeler”

Karbonmonoksit ve gaz zehirlenmelerinin ciddi ve tehlikeli zehirlenme türü olduğuna da vurgu yapan Adataş, “Ciddi biz zehirlenme türüdür. Ölüme götürebilir. Gaz zehirlenmesini çoğu zaman anlamayabilirsiniz, zaten ilk etapta uyku vermeye başladığı için uyuma eğilimi sonucu hiç fark edilmeyebilir. Başka biri fark edip erken müdahale etmediği takdirde de geriye dönüşü mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir” şeklinde konuştu.

“Beynin oksijensiz kalma süresi 3 dakika”

Oksijenin tükendiği bir ortamda beynin oksijensiz kalma süresinin 3 dakika olduğuna dikkat çeken Adataş, 3 dakika sonra beyinde harabiyet meydana geldiğini ifade etti. Adataş, “3 dakika boyunca oksijensiz kalan beyin bir daha eskisi gibi olmaz” dedi.

Yeni Bakış