DİKKAT SOĞUK HAVA ETKİLİ OLACAK!
Meteoroloji dairesi açıkladı...
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
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