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DİKKAT SU KESİNTİSİ!

DİKKAT SU KESİNTİSİ!

Bu bölgelerde su kesintisi olacak!

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Haspolat’tan itibaren Mesarya, İskele, Gazimağusa ve Karpaz yerleşim birimlerine bu gece 24:00’ten sonra su verilemeyecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti, DSİ Proje Müdürlüğü’nün Lefkoşa-Haspolat civarı isale hattı anaboruda yapacağı bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklanacak.

Açıklamada, çalışmaların 2 veya 3 gün sürebileceği ve söz konusu bölgelerdeki vatandaşların içme ve kullanım suyunu tasarruflu kullanmaları çağrısında da bulunuldu.

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