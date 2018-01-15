DİKKAT SU KESİNTİSİ!

Haspolat’tan itibaren Mesarya, İskele, Gazimağusa ve Karpaz yerleşim birimlerine bu gece 24:00’ten sonra su verilemeyecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti, DSİ Proje Müdürlüğü’nün Lefkoşa-Haspolat civarı isale hattı anaboruda yapacağı bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklanacak.

Açıklamada, çalışmaların 2 veya 3 gün sürebileceği ve söz konusu bölgelerdeki vatandaşların içme ve kullanım suyunu tasarruflu kullanmaları çağrısında da bulunuldu.