DİKKAT SU KESİNTİSİ!

Girne isale hattı ana borudaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çatalköy’den Tatlısu’ya kadar bölgedeki yerleşim yerlerine bu akşamdan itibaren 2-3 gün su verilemeyecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su İşleri Dairesi, bakım ve onarım çalışmalarının KKTC DSİ Proje Müdürlüğü tarafından yapılacağını duyurdu.

Yazılı açıklamada, söz konusu bölgelerdeki vatandaşların içme ve kullanma suyunu tasarruflu kullanmaları istendi.