Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  3. DİKKAT SU KESİNTİSİ!
DİKKAT SU KESİNTİSİ!

DİKKAT SU KESİNTİSİ!

2-3 gün su verilmeyecek!

A+A-

Girne isale hattı ana borudaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çatalköy’den Tatlısu’ya kadar bölgedeki yerleşim yerlerine bu akşamdan itibaren 2-3 gün su verilemeyecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su İşleri Dairesi, bakım ve onarım çalışmalarının KKTC  DSİ  Proje  Müdürlüğü tarafından yapılacağını duyurdu.

Yazılı açıklamada, söz konusu bölgelerdeki vatandaşların içme ve kullanma suyunu tasarruflu kullanmaları istendi.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.