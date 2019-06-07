DİKKAT SU KESİNTİSİ OLACAK!

Su İşleri Dairesi'nden yapılan açıklamada Yeşilköy – Yenierenköy Anayolunda Karayolları Dairesi tarafından yürütülmekte olan yol çalışmaları dolayısıyla Dipkarpaz Ana İsale Hatt’ına Pazartesi (10/6/2019) gününden itibaren, 3 gün boyunca su verilemeyeceği belirtildi.

Açıklamaya göre, Yenierenköy , Yeşilköy, Derince, Dipkarpaz ve Adaçay depolarına çalışmalar tamamlanana kadar su temin projesi kapsamında (Türkiye’den gelen su) su ulaştırılamayacağı, çalışmalar süresince yerel kaynaklar devreye alınacağı duyuruldu.

Söz konusu bölgelerde halkın içme ve kullanım suyunu tasarruflu kullanmaları konusunda uyarıda bulunuldu.