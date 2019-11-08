DİKKAT SU KESİNTİSİ VAR!

Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa’ya su taşıyan İskele hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Gazimağusa Belediyesi Su İşleri biriminden verilen bilgiye göre İskele bölgesinde yapılan inşaat kazı çalışması sırasında Türkiye’den gelen suyun İskele – Gazimağusa dağıtım borusu patlatılmıştır. Meydana gelen arızanın tamiri için su kesintileri yapılacaktır.

Tamiratın beklenilenden uzun sürme ihtimaline karşın yaşanılabilecek su sıkıntısının en az düzeyde hissedilebilmesi için vatandaşlarımızın su tasarrufu konusunda hassas olmaları rica olunur.