Dikkat su kesintisi var!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Doktor Fazıl Küçük Bulvarı ile Kemal Aksay Caddesi’nin kesiştiği noktada Devlet Su İşleri’ne ait Lefkoşa’ya su taşıyan ana isale hattındaki arıza nedeniyle, Lefkoşa belediye sınırlarına bugünden itibaren su verilemeyeceğini açıkladı. LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Su İşleri’nin gerekli çalışmaları tamamlamasının ardından Lefkoşa’ya yeniden su akışına başlanacak. Açıklamada “Yurttaşlarımızın bu süreçte susuz kalmamaları için suyu bilinçli kullanmaları önemle rica olunur” denildi.