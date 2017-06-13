DİKKAT SU KESİNTİSİ VAR!

Karşıyaka Deposundan Su alan bölgelere bugün ve yarın su verilemeyecek

Su İşleri Dairesi, terfi merkezinde yapılacak bakım onarım çalışmalarından dolayı Karşıyaka Deposuna su verilemeyeceğini, bu depodan su alan bölgelerde su kesintisi olacağını bildirdi.

Buna göre Karşıyaka’nın batı bölgesi, Geçitköy, Kayalar, Sadrazamköy, Alemdağ, Akçiçek, Hisarköy, Özhan ve Şirinevler bugün saat 08.00’den itibaren su alamayacak.Su kesintisi 2 gün sürecek.