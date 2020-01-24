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DİKKAT TELEFON KESİNTİSİ OLACAK!

DİKKAT TELEFON KESİNTİSİ OLACAK!

Telefonlar kesik olacak!

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Telekomünikasyon Dairesi, yarın Doğancı, Gemikonağı ve Lefke santrallerinden hizmet alan abonelerin haberleşme hizmeti alamayacağını duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Doğancı ile Güzelyurt arasındaki fiber optik kabloda oluşan arızanın giderilmesi amacıyla yapılacak çalışmanın 09.30-11.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği kaydedildi.

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