Dikkat! Top atışı yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi Atış Alanı’nda 24 Nisan- 9 Mayıs tarihleri arasında topçu atışları yapılacağını duyurdu

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, atışların yapılacağı gün ve saatlerde, bölgenin can ve mal güvenliği bakımından tehlikeli olduğu bildirildi.

Atış yapılacak gün ve bölgeler şöyle; 24 Nisan-9 Mayıs’ta (her iki tarih dahil); Batıda Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu -Kalkanlı 700 m. doğusu Karpaşa hattının doğusu. Doğuda Yumrut T.- Tepeyayla mevki -Kalkanlı köyü hattının batısı. Güneyde, Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusunda Mevlevi köyü 500 M. Hattının kuzeyi. Kuzeyde, Karpaşa –Özhan köyü – Kılıçarslan köyü 700 m. güneyinden geçen hattın güneyi.

Bu bölgedeki atışlar 24-27 Nisan arası ve 30 Nisan’da 10.00-12.30; 2-4 ve 7-9 Mayıs tarihleri arasında ise 9.30-12.30 saatleri arasında yapılacak.27 Nisan’da 10.00-17.30 saatleri arasında atış yapılacak bölgeler ise şöyle: Batıda, Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu- Kalkanlı 700 m. doğusundan geçen hattın doğusu. Doğuda, Tutukçu T.-Gürkan Burnu hattının batısı. Güneyde, Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Soğan T. 500 m. doğusu hattının kuzeyi. Kuzeyde, Kalkanlı 700 m. doğusu-Gürkan Burnu hattının kuzeyi.