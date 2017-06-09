DİKKAT TRAFİĞE KAPALI YOL!

Girne’deki Semih Sancar Caddesi asfalt çalışması nedeniyle yarın ve Pazar gün trafiğe kapalı olacak.

Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, asfalt öncesi hazırlık ve kemirme ile asfalt seriminin yapılacağı çalışma 09:00-21:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Açıklamada, sürücülerin çalışmalar süresinde trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.