DİKKAT YAĞMUR GELİYOR!
Serin ve nemli hava geliyor!
A+A-
HAVA YARIN SERİN VE NEMLİ OLACAK, YER YER SAĞANAK BEKLENİYOR
İÇ KESİMLERDE SICAKLIK, 34 DERECEYE KADAR DÜŞECEK
Meteoroloji Dairesi, yarın havanın serin ve nemli, yer yer de sağanak yağmurlu olacağını açıkladı.
Meteoroloji Dairesi’nin 19 – 25 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sisteminin etkisinde kalacak. Yarın üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde sıcak hava kütlesi etkili olacak.
Hava, hafta boyunca genellikle az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek.
HAVA SICAKLIĞI 34’E KADAR DÜŞECEK
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 34 – 37, sahillerde 30 - 33 santigrat dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerinden orta kuvvette esecek.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, serin hava, yağmur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.