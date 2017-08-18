DİKKAT YAĞMUR GELİYOR!

HAVA YARIN SERİN VE NEMLİ OLACAK, YER YER SAĞANAK BEKLENİYOR

İÇ KESİMLERDE SICAKLIK, 34 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Meteoroloji Dairesi, yarın havanın serin ve nemli, yer yer de sağanak yağmurlu olacağını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 19 – 25 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sisteminin etkisinde kalacak. Yarın üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde sıcak hava kütlesi etkili olacak.

Hava, hafta boyunca genellikle az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI 34’E KADAR DÜŞECEK

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 34 – 37, sahillerde 30 - 33 santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerinden orta kuvvette esecek.