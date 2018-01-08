DİKKAT YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre, yer yer yağmur Cuma günü başlayacak ve Pazar gününe kadar devam edecek. Son günlerde 22 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı da yağışlı havayla birlikte 3-4 derece düşecek.



Rapora göre, Çarşamba ve Perşembe günleri ise kuvvetli rüzgar var.