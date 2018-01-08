DİKKAT YAĞMUR GELİYOR!
Meteoroloji Dairesi açıkladı!
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Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre, yer yer yağmur Cuma günü başlayacak ve Pazar gününe kadar devam edecek. Son günlerde 22 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı da yağışlı havayla birlikte 3-4 derece düşecek.
Rapora göre, Çarşamba ve Perşembe günleri ise kuvvetli rüzgar var.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, hava raporu, sağanak yağmur
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