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DİKKAT YARIN GEÇİŞLERE KAPATILACAK!

DİKKAT YARIN GEÇİŞLERE KAPATILACAK!

Bir buçuk saatliğine geçişlere kapatılacak

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın Aplıç Kara Giriş Kapısında, geçiş kabinleri üzerine kurulacak çatının monte çalışmaları yapılacak.

Açıklamada, çatı monte çalışmalarının yapılacağı 11:00 -12:30 saatleri arasında güvenlik gerekçesiyle söz konusu kapının geçişlere kapatılacağı belirtildi.

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