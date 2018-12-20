DİKKAT YARIN GEÇİŞLERE KAPATILACAK!
Bir buçuk saatliğine geçişlere kapatılacak
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın Aplıç Kara Giriş Kapısında, geçiş kabinleri üzerine kurulacak çatının monte çalışmaları yapılacak.
Açıklamada, çatı monte çalışmalarının yapılacağı 11:00 -12:30 saatleri arasında güvenlik gerekçesiyle söz konusu kapının geçişlere kapatılacağı belirtildi.
Etiketler : Aplıç Kara Giriş Kapısı, geçişler, kapatılma
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