DİKKAT YOL KAPALI!

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Çayırova Petrol istasyonu ile Diner Sanayi kavşağı arasındaki yol 09:00 - 11:00 saatleri arasında trafik akışına kapatıldı
skele - Karpaz Anayolu üzerinde, Mehmetçik Belediyesi tarafından yol bakım ve temizlik çalışmaları yapılacağından dolayı, Çayırova Petrol istasyonu ile Diner Sanayi kavşağı arasındaki yol 09:00 - 11:00 saatleri arasında trafik akışına kapatıldı. Ulaşım Çayırova köy içerisinden sağlanıyor. Polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica etti.
Etiketler : Çayırova Petrol istasyonu, Diner Sanayi kavşağı, yol yapımı
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