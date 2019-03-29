Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. DİKKAT YOLLARDA YER YER SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU!
DİKKAT YOLLARDA YER YER SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU!

DİKKAT YOLLARDA YER YER SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU!

Dikkat!

A+A-

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre İskele Karpaz Anayolu unun iskele 9 Evler bölgesi ile Ziyamet köyü arasında aşırı yağışlar nedeniyle yol içerisinde yer yer su birikintileri oluşmuştur.

Polis bu güzergâhları kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.