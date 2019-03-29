DİKKAT YOLLARDA YER YER SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre İskele Karpaz Anayolu unun iskele 9 Evler bölgesi ile Ziyamet köyü arasında aşırı yağışlar nedeniyle yol içerisinde yer yer su birikintileri oluşmuştur.
Polis bu güzergâhları kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Etiketler : İskele Karpaz Anayolu, Ziyamet köyü, aşırı yağış
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