DİKKAT YOLLARDA YER YER SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre İskele Karpaz Anayolu unun iskele 9 Evler bölgesi ile Ziyamet köyü arasında aşırı yağışlar nedeniyle yol içerisinde yer yer su birikintileri oluşmuştur.

Polis bu güzergâhları kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.